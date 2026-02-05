“Posso votar em branco ou nulo”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reiterou esta quinta-feira que não apoia nenhum dos dois candidatos finalistas às eleições presidenciais, admitindo inclusive a possibilidade de votar em branco ou nulo. As declarações foram feitas à margem de uma visita à lavandaria industrial Dorilimpa, na Camacha.

Confrontado com o facto de não manifestar apoio a qualquer candidatura, Albuquerque foi claro: “Significa exactamente o que eu disse: não vou apoiar. Em quem vou votar, não vou dizer. Posso votar em branco, posso votar nulo, posso votar em qualquer um dos candidatos. Eu não apoio nenhum.”

Perante a insistência dos jornalistas sobre a eventualidade de acabar por votar num dos dois candidatos, voltou a recusar comprometer-se: “Não, não posso dizer em quem eu vou votar. Posso votar em branco, posso votar nulo, posso votar em qualquer um dos candidatos, eu não apoio nenhum.”

O líder do executivo madeirense aproveitou ainda para criticar o silêncio dos candidatos em relação às regiões autónomas. “Estamos a dois dias do encerramento da campanha e nenhum dos candidatos se pronunciou sobre as questões da autonomia da Madeira e dos Açores. Isso deixa-me perplexo”, afirmou.

Segundo Miguel Albuquerque, a atenção mediática tem estado concentrada noutras matérias, deixando de fora temas estruturantes. “Toda a atenção mediática está focada noutras matérias, mas estes dois territórios atlânticos são parte essencial do Estado português”, concluiu.