Ventura sugere acordo entre municípios como solução para adiamento geral das eleições

O candidato presidencial André Ventura sugeriu hoje que a solução para o adiamento geral da segunda volta das eleições pode passar por um acordo entre todos os municípios ou pela declaração do estado de emergência.

"Nós certamente que encontraremos no parlamento, e com o Presidente da República, o fundamento para, seja através de um estado de emergência, seja, por exemplo, através de um acordo municipal que envolva todos os municípios, ou quase todos, e a Associação Nacional de Municípios os represente, numa espécie de declaração de calamidade na maior parte dos municípios, ou em todos os municípios", afirmou.

"Nós encontraremos a solução, não me digam que não há solução", defendeu o candidato apoiado pelo Chega.

Cerca de duas horas antes, o também líder do Chega tinha sido questionado pelos jornalistas sobre qual o enquadramento legal para um adiamento das eleições a nível nacional, como sugeriu, mas escusou-se a concretizar.

Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) indicou que a lei "não permite" o adiamento geral das eleições a nível nacional, mas apenas nos municípios que o solicitem, como já fez Alcácer do Sal ou Arruda dos Vinhos.

André Ventura falava aos jornalistas no final de uma reunião com a Ascal - Associação de Criadores de Gado do Algarve, em Odiáxere, no concelho de Lagos e distrito de Faro.

O candidato disse também que contactou o Presidente da República, sugerindo a Marcelo Rebelo de Sousa que seja estudada uma "forma de verificar a possibilidade de adiar as eleições, porque as pessoas estão a sofrer e não faz sentido tratarmos os portugueses de uma maneira e outros de outra".

"Contactei o Presidente da República nesse intermédio porque entendo que pode ser necessário para que isto aconteça haver uma declaração de estado de emergência", acrescentou, dizendo que ainda não recebeu resposta do chefe de Estado.