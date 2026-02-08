Carros impedidos de parar na Praça do Município

Cerca de 10% dos inscritos nas três secções de voto instaladas na Câmara do Funchal exerceram o seu direito até às 10 horas, um pouco menos do que habitual.

Não por causa do tempo, pois o sol brilha, mas em parte por um condicionamento pouco usual que gerou estranheza e até algum reparo. Tudo porque, ao contrário de outros actos eleitorais, não é permitido parar carros na Praça do Município.

A PSP colocou um agente a controlar o trânsito e como observamos 'in loco' - pelo menos entre as 9h45 e as 10h15 - não foi dada qualquer facilidade a quem manifestou a intenção de ir votar.

Um dos eleitores revoltados garantiu ao DIÁRIO que pondera apresentar queixa a três entidades - CNE, PSP e CMF - tanto mais que entende que o eventual estacionamento abusivo de quem usa a Praça do Município para estacionar o carro enquanto vai à missa ou ao café não devia ser confundido com o exercício do dever cívico.

Este é um tema que deverá ter desenvolvimentos ao longo do dia.