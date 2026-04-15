Presidente interina Delcy Rodríguez planeia candidatar-se às próximas eleições

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, planeia candidatar-se às próximas eleições presidenciais no país, para as quais ainda não há data, segundo documentação registada pelo seu advogado nos Estados Unidos da América.

Delcy Rodríguez inscreveu na terça-feira o advogado Jihad Smaili, com escritório na Califórnia, para a representar perante a Justiça norte-americana, de acordo com o Registo de Agentes Estrangeiros (FARA, em inglês), que a legislação dos EUA exige aos lobistas que trabalham no país para pessoas ou governos estrangeiros.

Segundo esse documento, Smaili representará Rodríguez em litígios pendentes e futuros relacionados com a petrolífera estatal Pedevesa, com a filial Citgo e com reclamações de credores.

O advogado também prestará aconselhamento diário a Delcy Rodriguez em assuntos ligados à Casa Branca e ao Departamento de Estado, incluindo recomendações para "fortalecer e promover a relação em benefício do povo venezuelano".

O contrato contempla ainda serviços relacionados com "a futura campanha política", ou seja, "a sua participação nas próximas eleições presidenciais na Venezuela", bem como com ações orientadas para o levantamento das sanções.

Delcy Rodríguez, que foi vice-presidente de Nicolás Maduro, assumiu o poder como presidente interina do país após a captura, em 03 de janeiro, do líder chavista pelas forças dos Estados Unidos, que o transportaram para Nova Iorque para julgá-lo por ligações ao narcotráfico.

Desde então, a Administração de Donald Trump afirma que exerce uma tutela sobre o Governo de Rodríguez, que impulsionou várias mudanças no país, como a abertura do setor dos hidrocarbonetos ao investimento estrangeiro e a criação de uma lei de amnistia.

Trump reconheceu ainda Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela e restabeleceu as relações diplomáticas com Caracas, que estavam cortadas desde 2019.

Por agora, não há data para as eleições presidenciais na Venezuela e a líder da oposição María Corina Machado permanece fora do país desde que saiu de forma clandestina, no ano passado, para receber o Prémio Nobel da Paz.