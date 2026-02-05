Aumentou para 86 mil o número de pessoas sem luz

O mau tempo da madrugada de hoje fez aumentar para 86 mil o número de pessoas sem energia elétrica, segundo a informação divulgada pela E-REDES.

Numa informação enviada à Lusa, a E-REDES revelou que, pelas 07:30, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin afetavam 76 mil clientes.

Segundo a empresa, o distrito mais afetado é o de Leiria, com 57 mil clientes sem luz, seguido de Santarém, com 15 mil, Castelo Branco, com três mil, e Coimbra, com mil clientes ainda sem energia elétrica.