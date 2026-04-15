Cotação do Brent para entrega em junho sobe 0,15% para 94,93 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou ontem estável no mercado de futuros de Londres, com uma valorização de 0,15%, para 94,93 dólares.

A cotação do crude do Mar do Norte, de referência na Europa, encerrou ontem a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 14 cêntimos acima dos 94,79 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent manteve-se assim abaixo dos 95 dólares, depois de Donald Trump ter dito ontem, durante uma entrevista à Fox News, que a guerra com o Irão estava "em vias de terminar".

Estas declarações foram feitas depois de Trump ter sugerido na véspera que as negociações presenciais com o Irão, poderiam ser retomadas dentro de dois dias.

O analista Fawad Razaqzada, da StoneX, garantiu hoje, no seu boletim, que apesar dos relatórios contraditórios que vêm do Médio Oriente, os investidores parece que estão a acreditar mais em Trump, se bem que com cautela.

"Apesar de o dólar e os preços do crude terem subido ligeiramente, os investidores inclinam-se para um resultado positivo (nas negociações). Dito isto, ainda parece algo prematuro antecipar uma resolução sem contratempos", apontou Razaqzada.