Judocas madeirenses trazem ouro e bronze do Campeonato de Cadetes

Aveiro foi a capital do judo no passado sábado, dia 24 de Janeiro, ao receber o Campeonato de Apuramento para as Seleções Nacionais de Cadetes, onde dois judocas madeirenses se destacara. Lucas Baltazar e Henrique Serpa, um com o ouro, outro com o bronze.

A competição "contou com a participação dos melhores atletas nacionais do escalão" e na qual os atletas do Clube Naval do Funchal (CNF) estiveram "em grande destaque ao conquistar duas medalhas".

"Lucas Baltazar, na categoria de -90 kg, alcançou o lugar mais alto do pódio, sagrando-se campeão e trazendo a medalha de ouro para a Madeira", enquanto "Henrique Serpa, a competir na categoria de -81 kg, obteve um brilhante 3.º lugar, tendo sido apenas derrotado pelo futuro campeão nacional nas meias-finais", refere a nota do CNF.

"Estiveram também presentes na prova Francisco Figueira e Gabriel Silva, que alcançaram ambos um honroso 7.º lugar, demonstrando uma evolução bastante positiva a nível técnico, físico e tático", acrescenta.

Assim e com estes resultados, "tanto Lucas Baltazar como Henrique Serpa ficaram em posição de serem convocados para a Seleção Nacional nas próximas competições internacionais", conclui.