Miguel Castro representa o Chega Madeira nas Jornadas Parlamentares Atlânticas

O líder parlamentar do CHEGA Madeira, Miguel Castro, encontra-se em Cabo Verde a participar nas Jornadas Parlamentares Atlânticas, um fórum que reúne representantes das quatro regiões da Macaronésia: Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores.

Em nota remetida, explica que o encontro, que envolve grupos de trabalho mistos, "promove a partilha de experiências e a articulação de posições comuns face aos desafios estruturais que afectam as regiões atlânticas", incluindo a insularidade, o afastamento dos centros de decisão e as vulnerabilidades económicas, sociais e ambientais.

O objectivo principal, esclarece em comunicado, é a elaboração de um texto conjunto a ser remetido à União Europeia, visando reforçar a posição estratégica das regiões e proteger o ambiente e a economia locais.

Durante as jornadas, estão em debate temas como protecção ambiental e biodiversidade, prevenção de riscos, transição energética, gestão do mar e pesca sustentável, bem como planeamento e ordenamento do território.

Para Miguel Castro, “é fundamental que as regiões atlânticas deixem de ser encaradas como territórios periféricos e passem a afirmar-se como espaços estratégicos, com problemas específicos que exigem respostas próprias e diferenciadas ao nível europeu”. O parlamentar reforça que a cooperação entre regiões com realidades semelhantes é essencial para que as políticas europeias sejam construídas com base no conhecimento do território e nas necessidades das populações.