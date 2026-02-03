"Temos dos melhores técnicos da Europa a ajudar"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, comentou o apoio anunciado hoje à tarde pela Região na reposição da rede eléctrica nas zonas do continente afectadas pela passagem da Depressão Kristin, sublinhando a qualificação das equipas mobilizadas.

O governante recordou que esta quarta-feira viajam para Lisboa 12 técnicos da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), organizados em duas equipas operacionais, para colaborar nos trabalhos de reposição na zona centro do país. Nesse contexto, afirmou que a EEM dispõe “dos melhores técnicos da Europa” para o sector eléctrico e, neste caso, para apoiar uma situação que classificou como muito grave.

Miguel Albuquerque explicou que a destruição significativa das redes eléctricas em alta e baixa tensão afectou dezenas de concelhos, sobretudo em zonas mais dispersas, justificando a mobilização de apoio técnico especializado. As equipas madeirenses actuarão em Leiria, em articulação com as autoridades nacionais.

O presidente do Executivo regional sublinhou ainda que esta colaboração decorre de um dever de solidariedade nacional, dirigido a populações que enfrentam dificuldades sérias, reiterando a disponibilidade da Região para apoiar a reposição de serviços essenciais.