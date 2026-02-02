 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Idoso socorrido após alegada agressão no Bairro da Nazaré

Um homem com cerca de 66 anos foi socorrido ontem, pelas 20h40, no Bairro da Nazaré, alegando durante a assistência que tinha sido agredido.

Quando chegaram ao local, mais precisamente na Rua da Venezuela, os Bombeiros Sapadores do Funchal encontraram o idoso prostrado no chão, com uma ferida na cabeça, tendo sido prontamente assistido e transportado para o Hospital.

