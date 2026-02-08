Nacional com uma alteração no onze para defrontar o Casa Pia

Nacional e Casa Pia medem forças esta tarde em mais um jogo referente à I Liga, e que está agendado para o Estádio da Madeira, com o seu início a estar marcado para as 15h30.

Com ambas as equipas a precisarem de pontos para fugir aos lugares do fundo da tabela, o técnico da formação alvinegra, Tiago Margarido procedeu a uma alteração no onze, em relação ao encontro da última jornada onde perderam nos descontos diante do campeão nacional, o Sporting, na casa deste e por 2-1.

Assim sendo para a partida desta tarde Tiago Margarido fez entrar Miguel Baeza para o lugar de Joel Silva

Eis o onze inicial dos nacionalistas: Kaique, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes, Miguel Baeza, Matheus Dias, Liziero, Gabriel Véron, Paulinho Bóia e Chucho Ramirez

Quanto ao Casa Pia, que chega motivado à Madeira depois de ter averbado a primeira derrota no campeonato ao líder FC Porto, o técnico Álvaro Pacheco apresenta a seguinte equipa inicial:

Sequeira, Geraldes, J. Goulart, Khaly, Larrazabal, L. Ofori, Rafael Brito, Abdu, Livolant, Cassiano, Morais.

De referir que o Nacional ocupa 13.º lugar com 20 pontos, enquanto o Casa Pia está no 15.º posto com 18 pontos.

Para este encontro o árbitro nomeado é Gustavo Correia do Porto que terá como auxiliares Fábio Silva e David Moíses. Manuel Mota e Paulo Miranda foram os escolhidos para estar no VAR.