Álvaro Pacheco acredita que Casa Pia pode "sair feliz" da visita ao Nacional

O treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, anteviu hoje um "grande jogo" no terreno do Nacional, para a 21.ª jornada na I Liga portuguesa de futebol, confiando que os seus jogadores vão "sair felizes", no domingo.

O 'timoneiro' dos lisboetas salientou a capacidade do conjunto madeirense que, no passado fim de semana, criou dificuldades ao Sporting, bicampeão nacional, que se impôs em sua casa (2-1), com um golo já nos descontos.

"É uma equipa que luta para conquistar pontos em todos os campos e isso ficou demonstrado em Alvalade, portanto não tenho dúvidas de que vai ser um grande jogo. Acredito que, se conseguirmos ter esta consistência e regularidade que temos tido, vamos ser capazes de sair felizes", projetou, na antevisão à deslocação do ao Funchal.

O emblema de Pina Manique protagonizou a maior surpresa da 20.ª jornada ao derrotar o FC Porto, líder isolado do campeonato (2-1), num jogo que provocou a 'baixa' por castigo do defesa David Sousa, que vai ser substituído por André Geraldes.

"Não afetará em nada! Primeiramente, gosto de ter todos os meus jogadores disponíveis mas gosto de ter soluções, a vida é mesmo assim, vão haver castigos e lesões. Não vai jogar o David, mas vai jogar o Geraldes, o importante é que o Casa Pia lá vai estar, com uma vontade muito grande de ganhar", sublinhou.

Álvaro Pacheco não clarificou se equaciona alterar o sistema tático frente ao Nacional, tendo assegurado que a equipa já se encontra "preparada" para assumir qualquer das funções que considerar necessárias para cada partida.

"Vai depender também muito do que tem que ver com o crescimento e capacidade dos nossos jogadores e também da interpretação dos desafios que vamos ter pela frente. O que sinto, é que a equipa já está preparada para ter esta variabilidade, se for preciso, e quando o for vamos ter as soluções necessárias", rematou.

David Sousa, castigado, e José Fonte, são ausências certas para a partida, sendo que Seba Perez se mantém em dúvida e ainda a recuperar de um problema físico que o afastou das últimas duas jornadas.

O Casa Pia, 15.º classificado com 18 pontos, defronta o Nacional, 11.º com 20, no domingo, às 15:30, no Funchal, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.