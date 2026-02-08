Papa apela à solidariedade para com os afectados pelas tempestades

O papa Leão XIV apelou hoje à solidariedade para com as populações afetadas pelos temporais e inundações em Portugal, Espanha, Marrocos e Itália.

"Rezo pelas populações de Portugal, Marrocos, Espanha, em particular de Grazalema, na Andaluzia, e de Itália meridional, especialmente em Niscemi, Sicília, atingidas por inundações e deslizamentos de terras", declarou o líder da igreja católica na oração do Angelus a partir da janela do Palácio Apostólico, no Vaticano.

O papa apelou às populações para que ajudem e sejam solidárias com os afetados.

"Encorajo as comunidades a continuar unidas e solidárias com a materna proteção da Virgem Maria", concluiu.

As tempestades dos últimos dias com chuvas e vento intensos atingiram diversas regiões de Espanha, como a Andaluzia, onde o município de Grazalema teve que ser completamente evacuado.

Também na ilha italiana da Sicília, a comuna de Niscemi foi afetado por deslizamentos de terras que deixou um bairro inteiro à beira de um abismo criado pelo colapso do terreno.

Em Portugal, catorze pessoas morreram desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.