Emídio Sousa apela à comunidade portuguesa na ajuda às zonas afectadas pelo temporal

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, recorreu às redes sociais para lançar um apelo à comunidade portuguesa para ajudar a reerguer as zonas afectadas pelo temporal que recentemente atingiu o continente português.

O governante com a pasta das comunidades portuguesas começou por deixar uma mensagem de solidariedade a todos os que foram afectados pela catástrofe que se abateu sobre Portugal.

Emídio Sousa está hoje de visita à comunidade portuguesa da capital do Reino Unido e deu igualmente uma palavra de esperança e de força para o futuro face à situação vivida pela intempérie.

Salientou que o Governo português, está a trabalhar com toda a sua força, diariamente, para reerguer as zonas afetadas.

O governante disse que “nesta hora precisaremos também da ajuda de todos e da comunidade portuguesa.”

Emídio Sousa fez um apelo às empresas portuguesas, com a sua capacidade técnica que possam também ajudar Portugal. “Foi muito duro e está a ser muito difícil para os portugueses atingidos.”

Disse ainda que “tem conhecimento de muitos emigrantes se terem disponibilizado para ajudar", sublinhando: "nós precisamos da vossa ajuda”.

“Nós precisamos essencialmente das vossas competências de trabalho, sabemos que muitos dos pequenos empresários portugueses que hoje trabalham na França, na Suíça e na Alemanha, entre outros países, têm a competência de construção civil que Portugal precisa", vincou Emídio Sousa.

Lembrando que governo português disponibilizou 2,5 mil milhões de euros para ajudar na construção e na reconstrução, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas admitiu que "essa ajuda só será eficaz, se nós tivermos quem venha fazer o trabalho". E acrescentou: "Obviamente que serão remunerados por isto, mas a grande ajuda é virem para Portugal, principalmente para a região centro, onde a destruição foi mais significativa. Pedimos que venham, porque estaremos cá para vos acolher e agradecer o vosso trabalho".

O o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está no terceiro dia de uma visita às comunidades portugueses de Jersey e de Londres.