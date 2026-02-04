Papa apela à prevenção de nova corrida às armas nucleares ao expirar tratado

O chefe da Igreja Católica, Leão XIV, apelou hoje para que não haja uma nova corrida aos armamentos, na véspera de expirar o tratado de desarmamento nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos.

"A situação atual exige que façamos tudo o que for possível para prevenir uma nova corrida aos armamentos, que ameaça ainda mais a paz entre as nações", afirmou o Papa no final da audiência semanal, no Vaticano.

O tratado, conhecido pelo nome New Start, expira na quinta-feira, segundo os respetivos termos.

Assinado em 2010, limita cada uma das partes a 800 lançadores e bombardeiros pesados e 1.550 ogivas estratégicas ofensivas destacadas, prevendo um mecanismo de verificação.