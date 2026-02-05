Populações afectadas pelas tempestades precisam de apoio

A sucessão de temporais que têm assolado Portugal continental nas últimas semanas deixou um rasto de destruição, vítimas e comunidades profundamente afectadas. Entre os fenómenos meteorológicos mais severos, estas tempestades destacam-se pela violência e pelo impacto sem precedentes, tendo provocado vítimas mortais e danos avultados em habitações, equipamentos públicos e infra-estruturas essenciais em várias zonas do país.

Perante este cenário, torna-se essencial concentrar esforços no apoio às populações afectadas, garantindo respostas rápidas e eficazes às necessidades mais urgentes de famílias que perderam bens, casas ou meios de subsistência.

As imagens que diariamente nos chegam através das notícias e dos noticiários nacionais revelam a dimensão sem precedentes da devastação provocada. Casas destruídas, infra-estruturas danificadas, estradas cortadas, locais inundados e populações desalojadas ilustram um cenário de calamidade que exige respostas imediatas, bem como a solidariedade activa de toda a sociedade.

Perante esta situação dramática, é agora a nossa vez de ajudar. Num momento em que milhares de pessoas enfrentam perdas profundas e uma incerteza diária, a solidariedade torna-se primordial. Cada gesto conta e pode fazer a diferença, seja através da doação de bens, do apoio financeiro, do voluntariado ou da simples partilha de informação fidedigna.

Agora é a nossa vez de ajudar O pedido de apoio vem de Leiria. Saiba como contribuir

Nesse sentido, o Porto Santo já começou por dar o exemplo. O Aeródromo de Manobra N.º 3 (AM3), da Força Aérea Portuguesa, no Porto Santo, está a promover um 'Movimento Solidário Voluntário', aberto a toda a população da ilha dourada, com o objectivo de angariar bens para as populações afectadas pelas tempestades em Portugal continental.

"Este movimento solidário e voluntário pretende mobilizar a comunidade para um gesto simples, mas de elevado valor humano, através da doação de bens essenciais que serão posteriormente transportados em aeronave da Força Aérea para o Continente", pode ler-se na publicação.

O local de entrega dos donativos é o Comando do AM3, no Sítio do Tanque. E podem ser doados produtos como: água engarrafada, alimentos não perecíveis para adultos e crianças, artigos de higiene, lanternas, pilhas e rádios.

Também são aceites materiais de construção e reparação, incluindo telhas (mesmo de modelos antigos), lonas, telas de cobertura, cordas, ferramentas manuais e eléctricas, material eléctrico como extensões e cabos, geradores, kits de primeiros socorros, cola e veda, contraplacado, poliuretano expandido e rebarbadoras para cortar placas de telhas sanduíche.

Equipas da Empresa de Electricidade da Madeira já estão em Leiria A equipa de técnicos ao serviço da Empresa de Eletricidade da Madeira, disponibilizada pelo Governo Regional da Madeira para ajudar nos trabalhos de recuperação da rede eléctrica, embarcou na tarde de ontem, quarta-feira, para Lisboa e encontra-se já no distrito de Leiria, integrada nas equipas que procedem aos trabalhos de recuperação das redes elétricas, em Média e Baixa Tensão.

Também durante a tarde desta quarta-feira seguiram para Leiria a equipa de técnicos ao serviço da Empresa de Electricidade da Madeira, disponibilizada pelo Governo Regional da Madeira, para ajudar nos trabalhos de recuperação da rede eléctrica.

Mas há outras formas de se apoiar as vítimas, através de donativos e para isso há alguns sites importantes a reter.

TEMPESTADE SOS

O Tempesta SOS é uma iniciativa de solidariedade e apoio de emergência criada para responder de forma rápida e organizada às necessidades das populações afectadas pelos vários temporais. O principal objectivo passa por centralizar e coordenar a ajuda, facilitando a recolha e o encaminhamento de donativos, bens essenciais e outros apoios para as zonas mais castigadas.

"Depois de uma tempestade, o mais urgente é chegar ao essencial: energia, água, comunicações, abrigo e transporte. Pede ajuda em 2 minutos ou oferece apoio — e ligamos pessoas da mesma zona", pode ler-se no site.

Através do Tempesta SOS, cidadãos, empresas e instituições podem contribuir de forma estruturada e eficaz, assegurando que a ajuda chega a quem mais precisa e de acordo com as necessidades identificadas no terreno.

SOS LEIRIA

É mais uma das plataformas digitais criadas para apoiar as populações afectadas e tem como principal objectivo informar os cidadãos sobre zonas sem acesso a rede móvel, água ou energia, permitindo uma melhor coordenação da ajuda logística no terreno.

Além disso, também permite que quem deseja disponibilizar apoio ou realizar alguma doação possa fazê-lo.

Também na plataforma MBWay pode-se selecionar a opção "ser solidário" para fazer doações. Assim como, doações financeiras podem ser entregues à Cáritas Diocesana de Leiria.