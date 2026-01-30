AMP aprova voto de solidariedade com vítimas e municípios afectados

O Conselho Metropolitano do Porto aprovou hoje, por unanimidade, um voto de solidariedade com as vítimas do mau tempo e com os municípios afetados pela depressão Kristin, que atingiu Portugal na quarta-feira, provocando cinco mortos e vários estragos.

Em declarações no final da reunião desta manhã, o presidente daquele órgão, que reúne os presidentes de todos os municípios da Área Metropolitana do Porto, Pedro Duarte, assinalou os "momentos difíceis" que atravessam vários municípios do país.

"Tivemos até a oportunidade de aprovar um voto de solidariedade não só com as vítimas, com os seus familiares, mas também com os nossos colegas autarcas que, estando na gestão de municípios que estão a ser particularmente afetados, estão a passar por momentos muito desafiantes", salientou o também presidente da Câmara Municipal do Porto.

E continuou: "Todos nós, enquanto autarcas no país, estamos a viver dias especiais, de alerta geral, mas é evidente que há alguns municípios que foram muito mais afetados e ficou aqui expressa a nossa solidariedade", reforçou.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.