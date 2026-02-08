Eleições decorrem normalmente além dos adiamentos por mau tempo

As eleições para a segunda volta das presidenciais estão a decorrer com normalidade, sem que haja informação de problemas ou boicotes, sendo o adiamento em algumas freguesias devido ao mau tempo a única irregularidade no processo eleitoral.

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), desde a abertura das assembleias de voto, às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, e uma hora depois nos Açores, os eleitores têm acorrido às urnas dentro do que é expectável.

"Até ao momento, não tivemos informação de quaisquer problemas ou boicotes", afirmou, acrescentando que a última alteração ao que estava previsto foi a decisão, conhecida no sábado à noite, da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos (Santarém) de adiar a votação nas secções de voto da freguesia de Salvaterra de Magos.

A decisão deveu-se ao isolamento da povoação do Escaroupim, devido às cheias no rio Tejo.

Antes disso, já tinha sido adiada a votação em 16 freguesias e três assembleias de voto, devido ao mau tempo, segundo um comunicado emitido pela CNE, no sábado à tarde.

Pelo menos três municípios -- Golegã, Arruda dos Vinhos e Alcácer do Sal -- anunciaram o adiamento das eleições para 15 de fevereiro.

O total de mesas com votação adiada corresponde a 31.862 de eleitores inscritos, parte dos quais já votaram antecipadamente.

No sábado, a Comissão Nacional de Eleições fez um apelo à participação nas presidenciais de hoje, apesar das previsões de mau tempo, e pediu que fossem dadas as "melhores condições" para os cidadãos exercerem o seu direito ao voto.

Nesse sentido, recomendou que se organizassem "transportes públicos especiais, na medida do possível, para eleitores que se encontrem em zonas onde a mobilidade possa vir a ser afetada", seguindo as regras da organização das eleições.

Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher o novo Presidente da República, que sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, num sufrágio que opõe António José Seguro a André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro.

Na primeira volta, António José Seguro obteve 31,1% dos votos e André Ventura 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.

As urnas fecham hoje às 19:00 em Portugal continental e na Madeira, e às 20:00 (de Lisboa) nos Açores.