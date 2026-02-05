André Ventura propõe adiamento das eleições devido à calamidade

O candidato presidencial André Ventura anunciou que irá propor o adiamento da segunda volta das eleições, inicialmente marcada para este domingo, 8 de Fevereiro, devido ao agravamento das condições meteorológicas e à situação de calamidade em vários municípios do país.

A informação avançada, há instantes, pela CNN Portugal indica que a Câmara de Alcácer do Sal já procedeu ao adiamento das eleições no seu concelho, uma medida que Ventura pretende estender a nível nacional.

Esta manhã, António José Seguro comentou a situação, remetendo a decisão para os autarcas, conforme previsto na lei.