Antiga deputada destaca valor do voto

Após votar na Escola da Ajuda, a professora Rita Pestana, antiga deputada do PS, sublinhou a importância da participação eleitoral, sobretudo no actual contexto político, considerando que o acto de votar assume particular relevância numa eleição presidencial.

“É sempre importante votar, tanto mais numa situação como esta, em que está em causa a própria democracia e a defesa da Constituição”, afirmou à reportagem do DIÁRIO/TSF Madeira.

Questionada sobre a eventual alteração do sentido de voto entre a primeira e a segunda volta, Rita Pestana foi peremptória: “Mantive o sentido de voto”.

Sobre o perfil desejável para o próximo Presidente da República, defendeu um chefe de Estado atento e interventivo nos momentos determinantes. “O Presidente da República é o garante da Constituição e, em momentos fundamentais da política do País, tem sempre uma palavra a dizer ao Governo, sobretudo em áreas essenciais para a vida das pessoas, como a habitação, a saúde ou a educação”, referiu.

Ainda assim, considerou que o Presidente não deve interferir excessivamente na governação quotidiana. “Quem governa de facto é o Governo, que tem um mandato legitimado”, frisou, acrescentando que o chefe de Estado deve assumir um papel de vigilância institucional. “Não diria um fiscal, mas um garante de que as políticas governativas são aquelas que melhor servem os portugueses”, concluiu.

A meio da manhã, o ambiente na assembleia de voto instalada na Escola da Ajuda, em São Martinho, Funchal, era muito calmo, com poucos eleitores a exercer o direito de voto. O facto de se tratar de uma zona urbana, afastada de igreja — ao contrário do que acontece em muitas assembleias de voto, sobretudo em meio rural — poderá ajudar a explicar a menor afluência nas primeiras horas deste domingo eleitoral.