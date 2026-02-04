Erro na actualização das tarifas leva à suspensão das aferições de taxímetros na Madeira

Um erro identificado numa proposta de atualização dos valores aplicáveis aos taxímetros levou à suspensão temporária das aferições na Região Autónoma da Madeira. A situação envolve uma alteração prevista nos valores por quilómetro a aplicar em serviços contratualizados, incluindo o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

De acordo com a informação divulgada, a proposta previa uma redução do valor por quilómetro, que passaria de 0,75 euros para 0,72 euros. No entanto, durante o processo, foi identificado um lapso que levantou constrangimentos técnicos na programação dos aparelhos de taxímetro.

A AITRAM, enquanto uma das entidades proponentes da alteração, reconheceu o erro e comunicou de imediato a situação ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), IP-RAM, alertando para a impossibilidade de proceder à alteração dos programas dos taxímetros para valores inferiores aos actualmente praticados.

Na sequência desta situação, o presidente da AITRAM, António Loreto, reuniu-se de emergência com o IMT Madeira. Dessa reunião resultou a decisão de suspender as aferições de taxímetros no Laboratório de Metrologia da Madeira, bem como quaisquer intervenções por parte de aferidores e reparadores, até que sejam emitidas novas orientações.

A AITRAM lamenta o lapso ocorrido e os transtornos causados, informando que será assinada esta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026, uma nova alteração à convenção, com o objectivo de corrigir a situação identificada.