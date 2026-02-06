Vasco Lourenço apela à mobilização no voto em Seguro pelos valores de Abril

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, apelou hoje à mobilização dos eleitores, no domingo, em torno da candidatura de António José Seguro, que só vencerá "se os democratas acorrerem às urnas".

"Se querem garantir a liberdade e a democracia, a continuação dos valores de Abril como sustentáculo da nossa sociedade, votem, mas votem mesmo, em António José Seguro", escreveu Vasco Lourenço numa mensagem de apelo ao combate à abstenção.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação 25 de Abril explica que lançou este apelo por entender que a perceção de que a vitória de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais está garantida poderá desmobilizar muitos eleitores.

"É necessário que os portugueses, de uma forma clara, digam não ao retornar ao antigamente", sublinhou, considerando que, no domingo, estão em disputa entre "os valores de Abril e os valores do 28 de Maio", em referência ao golpe militar que, em 1926, derrubou a Primeira República.

Desejando uma "vitória estrondosa" do candidato apoiado pelo PS, o mais votado na primeira volta da corrida a Belém, Vasco Lourenço disse que uma derrota igualmente estrondosa de André Ventura demonstraria que os eleitores "querem democracia, a liberdade, um Estado social e inclusivo".

Questionado se António José Seguro poderá ser também prejudicado por uma abstenção motivada pelos efeitos do mau tempo, Vasco Lourenço admitiu que para algumas pessoas será mais difícil votar no domingo.

"Mas é precisamente nos momentos mais críticos que se vê a vontade de quem quer defender valores coletivos, de justiça, de liberdade, de igualdade", afirmou, insistindo no apelo ao voto.

Quanto à proposta de André Ventura de adiamento das eleições, sem enquadramento legal, Vasco Lourenço acusou o candidato -- que, na mensagem divulgada, diz representar a "ditadura, repressão, obscurantismo, guerra e desigualdade" -- de demagogia.

"O país está a atravessar situações complicadas, temos muitos portugueses a sofrer, mas para avançar com capacidade de resposta (...) tem que ser nos valores de Abril, nos valores da Constituição, nos valores democráticos, que tem que se apostar", defendeu.

Concorrem à Presidência da República António José Seguro, que obteve 31,11% dos votos na primeira volta, e André Ventura, que reuniu 23,52% dos votos.

O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

Desde 1976, foram Presidentes António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016).