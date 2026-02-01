3.951 antecipam voto na Madeira

Dos cerca de 309 mil eleitores que se inscreveram para votar de forma antecipada neste domingo, 1 de Fevereiro de 2026, naquela que será a segunda volta das eleições Presidenciais, que opõem André Ventura e António José Seguro, 3.951 estão inscritos na Madeira, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Estes são os eleitores que hoje deslocam-se às mesas de voto para não terem de o fazer no dia 8, dentro de uma semana, a data oficial deste acto eleitoral. Refira-se que em todo o país, na primeira volta com 11 candidatos a sufrágio, tinham se inscrito menos 90 mil eleitores para votar antecipadamente a 11 de Janeiro, num total de 218.481 eleitores.

Segundo lembra a Agência Lusa, "os eleitores que forem às urnas hoje devem dirigir-se à mesa de voto do município por si escolhido no momento da inscrição. "Há pelo menos uma mesa em cada município do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, segundo informação do Portal do Eleitor".

Ou seja, na Madeira há pelo menos 11 mesas de voto que vão estar abertas para que os quase 4 mil eleitores possam votar e exercer o seu direito consagrado constitucionalmente.

"Os eleitores devem dirigir-se à mesa de voto, apresentar o documento de identificação civil e indicar a freguesia de inscrição onde estão recenseados. Após a votação, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto", explica.

Mais, "caso um eleitor inscrito para votar não consiga fazê-lo, pode exercer o seu direito de voto em 8 de Fevereiro na assembleia ou secção de voto na qual se encontra recenseado", recorda.

Para além dos 308.501 inscritos para votar neste domingo, "há 1.118 doentes internados e 3.777 presos que se inscreveram para votar antecipadamente na segunda volta. Neste caso, o ato eleitoral realiza-se entre 2 e 3 de Fevereiro, cabendo ao Presidente da Câmara Municipal ou ao seu representante deslocar-se ao hospital ou ao estabelecimento prisional para recolher o voto", explica.

Outros assuntos em agenda

10h30 - A CDU realiza uma visita ao Alto do Curral Velho, Santo António, para abordar a paragem das obras da bolsa de estacionamento daquela localidade.

12h00 - CS Madeira recebe o ADA A. São Pedro do Sul em jogo para a I Divisão Nacional feminina de andebol, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

14h00 - Festa da Pimpinela a realizar-se na Cruz da Guarda, freguesia do Porto da Cruz.

Foto DR

14h00 - Feirense recebe o Marítimo, em jogo da II Liga de futebol, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

16h00 - HC Madeira recebe o GD Estreito, em jogo da III Divisão Nacional de hóquei em patins, no Pavilhão dos Barreiros.

Das 17h30 às 19h00, decorre uma palestra especial dedicada à Saúde Feminina Integrativa, com a Health Coach de Nutrição Integrativa, Ana Garcez, a decorrer no Hotel Vila Porto Mare, no Funchal.

18h00 - Nacional joga frente ao Sporting, em jogo a decorrer no Estádio José Alvalade, em Libsoa.

Efemérides

Neste Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, que realça a importância de ler em voz alta para fomentar o gosto pela leitura, melhorar competências cognitivas e partilhar histórias, e que também é o Dia do Faroleiro, que assinala a institucionalização da profissão em Portugal neste mesmo dia em 1578, visa valorizar o trabalho secular e essencial destes técnicos na manutenção de faróis, segurança marítima e apoio à navegação, há vários outros acontecimentos na História da Humanidade.

1587 - A rainha Isabel I, de Inglaterra, assina a ordem de execução da rainha Maria Stuart, da Escócia.

1727 - A Inglaterra e a Espanha entram em guerra, após o cerco de Gibraltar, pelos espanhóis.

1808 - As forças de Napoleão, comandadas por Junot, retiram a coroa portuguesa à Casa de Bragança. O país passa para administração francesa. O Conselho de Regência é dissolvido.

1850 - A proposta de Lei da Liberdade de Imprensa, conhecida por "Lei da Rolha", é apresentada na Câmara dos Pares do Reino. Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Lopes de Mendonça contestam o diploma.

1885 - Assinatura do Tratado de Simulambuco pelo representante do Governo português Guilherme Augusto de Brito Capello, então capitão tenente da Armada e comandante da corveta Rainha de Portugal, e pelos príncipes, chefes e oficiais do reino de N'Goyo. O Tratado coloca Cabinda sob protetorado português.

1890 - É constituída a Liga Patriótica do Norte, do escritor Antero de Quental, "por amor à Liberdade".

- É tocada, pela primeira vez, num sarau em Lisboa, "A Portuguesa", de Alfredo Keil e Lopes de Mendonça.

1896 - Estreia-se a ópera "La Boheme", de Puccini, em Turim, Itália.

1900 - O médico imunologista e patologista norte-americano de origem austríaca Karl Landsteiner, identifica os grupos sanguíneos, facto que lhe atribuirá o Prémio Nobel da Medicina, em 1930.

1902 - Fim da obrigatoriedade das mulheres chinesas, andarem com os pés enfaixados.

1904 - Começa o serviço combinado de caminhos-de-ferro entre as vias ferroviárias Barreiro-Lisboa (linha do Sul e Sueste) e Vendas Novas-Setil (linha da Companhia Real).

1908 - Regicídio. D. Carlos e o príncipe herdeiro, Luís Filipe, são mortos a tiro no Terreiro do Paço, em Lisboa. D. Manuel II sobe ao trono.

1918 - É criada a Direção dos Serviços da Subsistência Pública, para a importação e exportação dos géneros alimentares.

1924 - O Reino Unido reconhece a URSS.

1933 - O ministro da Obras Públicas de Portugal, Duarte Pacheco, encomenda o estudo para a construção de uma ponte sobre o Tejo, em Lisboa, entre o Beato e o Montijo.

1958 - É constituída a República Árabe Unida, com a união política do Egito e da Síria.

1959 - A Suíça rejeita, em referendo, o direito de voto às mulheres.

1966 - Morre, com 70 anos, Buster Keaton, nome artístico de Joseph Frank Keaton Jr, ator e diretor americano de comédias mudas, considerado o grande rival de Charlie Chaplin.

1968 - Guerra do Vietname. O chefe da polícia de Saigão Nguyen Ngoc Loan executa um prisioneiro vietcong, em plena rua. O facto é captado pelo foto-repórter norte-americano Eddie Adams.

1975 - O Partido Socialista (PS) é inscrito no Supremo Tribunal de Justiça.

1978 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a política de apartheid da África do Sul.

1979 - O líder religioso xiita Ayatollah Khomeiny regressa ao Irão, após 14 anos de exílio.

1983 - O dirigente soviético, Yuri Andropov, rejeita a proposta do Presidente norte-americano, Ronald Reagan, para a realização de uma Cimeira destinada à assinatura de um acordo para a eliminação dos mísseis de médio alcance dos dois países.

1984 - Sai o primeiro número do África Jornal.

- David Stern sucede a Larry O'Brien na liderança da NBA (Liga Profissional Norte-Americana de Basquetebol), cargo que virá a ocupar até 01 de fevereiro de 2014. David Stern desenvolve a Liga profissional passando o número de equipas de 23 para 30.

1988 - A agência Lusa abre uma delegação em Macau, responsável pela cobertura jornalística da zona Ásia/Pacifico.

1989 - É aberto o testamento do pintor surrealista Salvador Dalí. A fortuna é deixada ao Estado espanhol.

1991 - O Presidente da África do Sul, Frederik de Klerk, proclama o fim das leis raciais no país.

Foto Shutterstock

1993 - Morre, com 69 anos, o fotógrafo Augusto Cabrita. Recebe em 1962 o Grande Prémio da Crítica, pelo documentário 'Macau', dois anos mais tarde foi diretor de Fotografia da longa-metragem 'Belarmino', realizada por Fernando Lopes, trabalho com o qual arrebata o prémio nacional de cinema Paz dos Reis.

- Início do julgamento de Xanana Gusmão, líder da resistência timorense, em Díli, Timor-Leste.

1996 - Morre, com 45 anos, o jornalista Celestino Amaral, que iniciou a sua atividade em 1976 no jornal Página Um.

2001 - A última bandeira das Falintil (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste), braço armado da resistência timorense, é arriada pela última vez do longo mastro que se ergue no campo de futebol da vila de Aileu.

2002 - Morre, com 88 anos, Raul Rego, jornalista, cofundador do PS, resistente antifascista, ministro da Comunicação Social no I Governo Provisório, ex-diretor do República.

2003 - Entra em vigor o Tratado de Nice, que vai permitir adaptar as instituições comunitárias e o processo de tomada de decisões ao próximo alargamento da União Europeia.

- O vaivém Colúmbia, o mais antigo da frota da agência espacial norte-americana NASA, desintegra-se na manobra de aproximação para aterragem sobre o estado do Texas, morrem os sete astronautas que viajavam no vaivém.

2006 - Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira da Silva, apresenta as mediadas do I Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiência ou incapacidade 2006-2009.

2007 - Novos confrontos entre a Fatah e o Hamas causam seis mortos na Faixa de Gaza, menos de três dias depois da entrada em vigor do cessar-fogo acordado pelos dois movimentos palestinianos.

- Morre, com 95 anos, Gian Carlo Menotti, Giancarlo Menotti, compositor e libretista italiano, criador do Festival dos Dois Mundos de Spoleto, Itália.

- Morre, com 60 anos, Ahmed Abu Laban, líder da comunidade muçulmana na Dinamarca, que esteve no centro da polémica sobre as caricaturas de Maomé em 2006.

2008 - Entra em vigor a Convenção do Conselho da Europa para a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, ratificada apenas por 15 dos 47 países que compõem o Conselho da Europa.

- Dois atentados cometidos por mulheres deficientes mentais em Bagdad em dois mercados públicos de Al-Ghazil e de Al-Jadida, em dia de descanso semanal, causam 98 mortos e 208 feridos no Iraque.

- Morre, com 88 anos, o fotógrafo norte-americano Allan Grant, que através da sua objetiva captou os testes nucleares no deserto do Nevada nos Estados Unidos e fez as últimas fotografias de Marilyn Monroe (1926-1962).

2009 - A Cimeira da União Africana, em Adis Abeba, Etiópia, decide a criar os "Estados Unidos de África" com um governo comum, similar ao modelo da União Europeia.

2011 - O Presidente do Egito, Hosni Mubarak, anuncia que não se recandidatará ao cargo e que utilizará os meses que restam do seu mandato para assegurar uma transição pacífica no país.

2012 - A Comissão Europeia chumba a fusão entre as bolsas NYSE Euronext e Deutsche Börse, porque a operação conduziria a um "quase monopólio" no comércio de derivados financeiros europeus.

- Pelo menos 73 pessoas morrem e centenas ficam feridas na sequência de confrontos registados em Port Said, no Egito, no final de futebol entre o Al-Ahly, treinado pelo português Manuel José, e o Al-Masry.

- Morre, com 88 anos, Wislawa Szymborska, poetisa polaca, Prémio Nobel da Literatura em 1996, Prémio Goethe, em 1991, e com o Herder, em 1995.

2014 - David Stern abandona a liderança da NBA (Liga Profissional Norte-Americana de Basquetebol), exatamente trinta anos depois de ter assumido o cargo. O seu sucessor é Adam Silver.

- Morre, com 89 anos, Orlanda Amarílis, escritora cabo-verdiana autora de "Cais do Sodré Té Salamansa" e considerada a "renovadora do conto" no arquipélago.

- Morre, com 75 anos, Luis Aragonés, ex-selecionador nacional espanhol.

2015 - Cerca de 13.000 pessoas saem para a rua, no âmbito de uma campanha de desobediência civil em prol do sufrágio universal em Hong Kong, China.

- Morre, com 80 anos, Udo Lattek, ex-treinador do Bayern Munique, orientou os maiores clubes da Liga alemã, sendo reconhecido como um dos treinadores de maior sucesso na Bundesliga.

2016 - O Governo do Reino Unido dá pela primeira vez "luz verde" aos cientistas para procederem a manipulações genéticas em embriões humanos, como parte de uma investigação para determinar a razão pela qual ocorrem abortos.

- A Organização Mundial de Saúde declara a epidemia do vírus zika como uma emergência para a saúde pública mundial.

2019 - O Qatar sagra-se pela primeira vez campeão asiático de futebol, ao vencer o Japão, por 3-1, no Estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi.

2020 - Morre, com 72 anos, o pianista norte-americano Peter Serkin.

2021 - O Exército de Myanmar (antiga Birmânia) declara o estado de emergência e assume o controlo do país durante um ano, após deter a chefe do Governo, Aung San Suu Kyi.

2022 - Um tiroteio no Palácio do Governo durante a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau provoca 11 mortos, entre militares e civis.

- Morre, com 88 anos, a atriz Maria da Nazaré. Estreou-se na peça "Não Vale a Pena ser Mau", em 1953, ao lado de nomes como Laura Alves, Paulo Renato, Vasco Morgado Júnior, Raul Solnado e José Viana e participou em peças como "Vamos à lua" (1958), "Lisboa em festa" (1958), "Saúde e totobola" (1962), "Badaró 9 e ½" (1964).

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, envia para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva o decreto do parlamento que altera o regime jurídico das associações públicas profissionais.

2025 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia um plano para impor tarifas de 25% sobre a maioria das importações do Canadá e do México, justificado com uma alegada emergência nacional relacionada à imigração ilegal e ao contrabando de fentanil.

- Morre, com 81 anos, Horst Köhler, antigo chefe de Estado alemão (2004-2010). Ajudou a desenhar a moeda única europeia e a negociação para a reunificação da Alemanha, chefiou o Fundo Monetário Internacional entre 2000 e 2004.

Este é o trigésimo segundo dia do ano. Faltam 333 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia