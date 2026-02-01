Mota Amaral vota em Seguro que considera "uma pessoa preparada"

O antigo presidente da Assembleia da República e presidente honorário do PSD/Açores, Mota Amaral, disse hoje que vai votar em António José Seguro na segunda volta das presidenciais por ser "uma pessoa preparada" para o cargo.

"Sim, vou votar [em António José Seguro]. Já tinha votado na primeira [volta] também", disse hoje Mota Amaral à agência Lusa.

"Eu conheço-o bem, porque estivemos juntos no parlamento e acho uma boa escolha, daí a minha opção. E, mais ainda, perante a alternativa", acrescentou.

O também antigo presidente do Governo Regional dos Açores referiu que Seguro "é uma pessoa preparada, que tem pensado os problemas nacionais com muita calma, com muita segurança".

"E vai, certamente, aplicar esses princípios no desempenho do seu mandato", observou.

Mota Amaral recordou, ainda, à Lusa que António José Seguro "é responsável por uma revisão do Regimento da Assembleia da República extremamente importante para considerar o seu papel como centro do debate político".