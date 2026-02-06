 DNOTICIAS.PT
Derrocada em São Jorge fecha estrada

Foto Google Earth
Foto Google Earth

Uma derrocada ocorrida esta noite no Caminho da Achada Grande, na freguesia de São Jorge, mobilizou tanto os bombeiros como a PSP.

O deslizamento de terras e pedras ocorreu de madrugada, tendo os Bombeiros Voluntários de Santana sido mobilizados pelas 6h30, mas já pelas 7h30 estavam de regresso ao quartel.

No local também esteve a PSP, por forma a circunscrever e controlar o trânsito.

A estrada estará ou esteve parcialmente fechada.

