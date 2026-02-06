Derrocada em São Jorge fecha estrada
Uma derrocada ocorrida esta noite no Caminho da Achada Grande, na freguesia de São Jorge, mobilizou tanto os bombeiros como a PSP.
O deslizamento de terras e pedras ocorreu de madrugada, tendo os Bombeiros Voluntários de Santana sido mobilizados pelas 6h30, mas já pelas 7h30 estavam de regresso ao quartel.
No local também esteve a PSP, por forma a circunscrever e controlar o trânsito.
A estrada estará ou esteve parcialmente fechada.
