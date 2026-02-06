'Madeira a correr' este sábado em Santa Maria Maior

O Funchal vai receber, este sábado, 7 de Fevereiro, mais uma edição do 'Madeira a Correr', com a realização do Circuito do Núcleo Histórico de Santa Maria Maior. A prova decorrerá entre as 18h00 e as 20h00, num dos cenários mais emblemáticos da cidade, reunindo atletas de vários clubes da região.

Organizada pela Associação de Atletismo da Madeira, em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a iniciativa pretende reforçar a promoção do atletismo e valorizar o desporto em contexto urbano, aproximando a competição da comunidade.

"Espera-se uma tarde de elevada competitividade e um ambiente vibrante, num evento que promete atrair dezenas de atletas e público em geral", lê-se na nota enviada.

Ainda no sábado, de manhã, entre as 09h30 e as 13h00, realizam-se os Campeonatos Regionais de Inverno de Veteranos, no Centro Desportivo da Madeira. No mesmo local decorrem também os Campeonatos Regionais de Lançamentos Longos, que se estendem até ao dia de amanhã. Esta competição divide-se ainda pelo RG3.