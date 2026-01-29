Concluída Estação Elevatória de Machico

Está concluída a obra de reformulação da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Machico, um investimento cofinanciado pelo POSEUR e que custou 2,1 milhões de euros.

O presidente do Governo Regional visita, amanhã, pelas 15 horas, esta nova infraestrutura que garante a melhoria da gestão e do funcionamento do sistema de drenagem de águas residuais do concelho de Machico.

A antiga estação apresentava um "claro subdimensionamento face ao crescimento populacional registado desde a sua entrada em funcionamento", refere o gabinete da Presidência do Governo Regional, que destaca o esforço feito, através da empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) neste âmbito, através dos diversos investimentos nos sistemas de drenagem do município de Machico, "com o objectivo de reduzir os pontos de descarga directa no meio receptor, reactivar colectores anteriormente fora de serviço, aumentar a cobertura do sistema e redefinir o encaminhamento das águas residuais no concelho".