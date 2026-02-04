Erasmus+ leva dois docentes da EB1/PE/C do Lombo do Guiné até Istambul

Entre os dias 26 e 30 de Janeiro, dois docentes da EB1/PE/C do Lombo do Guiné estiveram em Istambul para uma formação Erasmus+ centrada nas Green Skills para um futuro mais sustentável.

"Sustentabilidade, educação ambiental, inovação, projectos sustentáveis, práticas ecológicas e acção local com impacto global marcaram esta experiência internacional, que reforça o papel da educação na construção de um futuro mais responsável", refere uma nota enviada à comunicação social.

O director do estabelecimento de ensino, Arlindo Carvalho, refere que as mobilidades Erasmus+ são uma oportunidade de "crescimento pessoal e profissional, assentes numa partilha internacional e no desenvolvimento de práticas educativas mais significativas."