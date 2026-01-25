Costa Fortuna com operação de turnaround no Funchal
O navio 'Costa Fortuna' encontra-se atracado no porto do Funchal, de onde sai quando forem 17 horas. Chegou de Las Palmas com 2.719 passageiros e 940 tripulantes e realiza uma operação de turnaround, com 65 desembarques e 68 embarques.
A viagem segue depois rumo a Tenerife. O navio está a realizar cruzeiros semanais na rota da Cruise Atlantic Islands (Canárias e Madeira).
Em fundeadouro, continua o mega-iate Andromeda, numa escala da JFM Shipping. Chegou à Região na quinta-feira de Marigot, ilha de St. Maarten, e parte esta segunda-feira para Gibraltar.
Para segunda-feira estão previstas as escalas dos navios de cruzeiro 'Azura' e 'AIDAcosma', bem como do navio de expedição científica 'Island Frontier'.