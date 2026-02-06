O candidato presidencial André Ventura considerou hoje que "não é o momento de criar mais problemas", ao comentar a sugestão do Presidente da República de abertura de "um canal de entrada" de imigrantes para ajudar a reconstruir casas.

O candidato e líder do Chega considerou que, "num momento em que as pessoas precisam de ajuda", não se deve "misturar isso com assuntos de imigração" nem "agravar os problemas que o país já tem".

"Devemos fazer isso em comunidade, juntando a nossa solidariedade e apelando a todos para ajudar. Não é o momento de criar mais problemas a um problema que já temos", defendeu o candidato, que tem um posicionamento anti-imigração.

André Ventura sustentou que a questão da mão de obra se resolve pagando melhor aos trabalhadores portugueses, com o apoio das Forças Armadas e da "administração pública" e voluntários, e salientou que a ajuda tem de "ser imediata e eficaz", pelo que "tem de haver" capacidade interna.

As pessoas afetadas "não podem estar à espera de outras que vêm do outro lado do mundo, essas pessoas têm que reconstruir os telhados hoje, não é daqui a 10 meses, quando forem regularizadas as pessoas que vêm de fora".

Na quarta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu a abertura de "um canal de entrada" de imigrantes para dar resposta à falta de mão-de-obra para reconstruir as zonas afetadas pela tempestade Kristin.

André Ventura falava aos jornalistas depois de visitar um armazém em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, onde estão a ser angariados e selecionados bens de primeira necessidade. Naquele local, o candidato e comitiva também descarregaram vários sacos com comida, água e produtos de higiene para as populações afetadas do concelho.