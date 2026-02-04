'O Murmúrio da Lava' para ver no Museu de História Natural do Funchal

A exposição 'O Murmúrio da Lava' foi inaugurada esta quarta-feira, 5 de Fevereiro, no Museu de História Natural do Funchal. A mostra é da autoria de Carolina Vieira e Catarina de Oliveira.

Na abertura da exposição, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, realçou o trabalho e visão de Carolina Vieira e de Catarina de Oliveira que resulta de um projecto de investigação no contexto de duas residências artísticas e duas exposições em espaços dedicados à história do não-humano e à preservação ambiental: no Museu de História Natural, mas também na Estufa Fria de Lisboa.

Jorge Carvalho evidenciou ainda a importância daquele museu no que se refere ao armazenamento de "conhecimento" e do que de aí resulta, inclusivamente à própria criação artística, o que dá "nova vida" ao museu, não esquecendo ainda a valorização das parcerias, que também foram importantes para a exposição hoje inaugurada e a disponibilidade da autarquia para apoiar projectos nos espaços que tutela.