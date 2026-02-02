Patrulhamento e prevenção rodoviária no encontro entre Jorge Santos e a PSP

O patrulhamento e a prevenção rodoviária foram dois dos assuntos que estiveram 'em cima da mesa', no encontro entre o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava e a PSP. Os Paços do Concelho foram, recentemente, palco de uma reunião entre Jorge Santos e uma comitiva da PSP, composta pelo Comandante Regional da Madeira, Superintendente Ricardo Matos, Subintendente Marília Sanguedo, comandante da divisão de Câmara de Lobos e pelo subcomissário Leandro Franco, comandante da esquadra da Ribeira Brava.

Segundo nota à imprensa, nesta reunião de trabalho, que serviu sobretudo para estreitar relações entre o poder local e a PSP, foram discutidos assuntos relacionados com a segurança e a ordem pública no município. A PSP aproveitou para mostrar as suas preocupações relativamente às instalações da esquadra local e à falta de recursos humanos, situações às quais o presidente se mostrou sensível.

Os presidentes de Junta também marcaram presença neste encontro, aproveitando para enumerar as suas preocupações nas diversas localidades, tendo pedido protecção aos idosos por altura das reformas, mais patrulhamento junto às escolas através do projecto Escola Segura e ordenamento do trânsito automóvel.