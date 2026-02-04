PSP realizou 17 acções de sensibilização nas escolas contra a violência juvenil

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira promoveu, entre os dias 19 e 30 de Janeiro de 2026, a operação 'Violência? Não, obrigado!', uma iniciativa direccionada à comunidade escolar com o objectivo de prevenir comportamentos violentos e reforçar a segurança em meio educativo.

A operação incidiu sobretudo sobre alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, num contexto em que, ao longo do último ano lectivo, se registaram diversas ocorrências criminais em ambiente escolar, como ofensas à integridade física, ameaças e injúrias.

Perante este cenário, a PSP desenvolveu ações de sensibilização centradas em temas como violência escolar, delinquência juvenil, posse de armas e estratégias pacíficas de resolução de conflitos.

De acordo com o balanço divulgado, foram realizadas 17 acções de sensibilização, abrangendo 18 estabelecimentos de ensino e envolvendo 653 pessoas, entre alunos, professores, assistentes operacionais e encarregados de educação. No total, foram ainda registados 46 contactos individuais no âmbito destas iniciativas.

No 3.º ciclo do ensino básico, realizaram-se 15 acções, que permitiram sensibilizar 562 alunos em 12 estabelecimentos, além de 21 contactos individuais. No ensino secundário, foram promovidas duas acções, abrangendo 76 alunos em três escolas, com 22 contactos individuais. As ações dirigidas a professores, assistentes operacionais e pais permitiram sensibilizar 15 participantes em três estabelecimentos.

A PSP sublinha que estas acções refletem o seu compromisso com a prevenção da violência e a proximidade às comunidades educativas, apelando à comunicação atempada de situações de risco e à adopção de soluções não violentas na resolução de conflitos, como forma de promover uma escola mais segura e um ambiente educativo baseado no respeito e na responsabilidade.