Atlânticoline cancela viagens marítimas entre Faial, Pico e São Jorge

A Atlânticoline, empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores cancelou a viagem marítima da tarde de hoje entre as ilhas do triângulo (Faial, Pico e São Jorge), devido às condições meteorológicas adversas.

A Atlânticoline informou, em comunicado publicado na sua página da Internet, que "devido às condições meteorológicas adversas", a viagem da tarde de hoje da Linha Verde (Horta/Cais do Pico/Velas/Cais do Pico/Horta) foi cancelada".

A empresa "lamenta quaisquer transtornos" que o cancelamento possa causar, acrescentou.

Por outro lado, a empresa cancelou também as viagens previstas para sábado "entre as ilhas do Corvo e das Flores", devido "às condições meteorológicas adversas à navegação".