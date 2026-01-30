Junta de Freguesia de São Jorge alerta para e-mail fraudulento

A Junta de Freguesia de São Jorge alertou a população, através de uma publicação nas redes sociais, para a circulação de um e-mail fraudulento enviado em seu nome.

De acordo com a autarquia, a mensagem solicita um orçamento para o fornecimento de serviços e produtos, conforme indicado num ficheiro em anexo, obrigando o destinatário a carregar num link.

Foto Facebook/ Freguesia de São Jorge

A Junta esclarece que se trata de uma tentativa de fraude e deixa o aviso: “Se receber este e-mail com o endereço da Junta de Freguesia de São Jorge, não abra, é vírus”.