38.ª Semana Gastronómica de Machico distinguida pela sustentabilidade

A 38.ª Edição da Semana Gastronómica de Machico, que ocorreu entre os dias 25 de Julho a 3 de Agosto, na zona da frente-mar da freguesia, recebeu o galardão de 'Evento Mais Sustentável'.

A certificação foi atribuída pela SGS – International Certification Service, reforçando o compromisso do município com a sustentabilidade e com a visão de minimizar o impacto ambiental, ao mesmo tempo que se valoriza o enquadramento cultural e social dos seus eventos, informa a nota enviada.

Segundo a nota, os aspectos avaliados abrangeram todas as fases do evento: desde a montagem e realização até à desmontagem do recinto. Uma equipa multidisciplinar analisou os pilares ambientais, económicos e sociais, garantindo o cumprimento de todas as normas de segurança e sustentabilidade, sem nunca descurar a mitigação do impacto.

Esta certificação distingue, pelo terceiro ano consecutivo, a Semana Gastronómica mais antiga da Região Autónoma da Madeira, que se realiza anualmente na primeira semana de Agosto.

Em 2026, o certame decorrerá entre 31 de Julho e 9 de Agosto, estando a ser reestruturado de forma a dar maior destaque à gastronomia local.