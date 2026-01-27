“A sustentabilidade não se faz sozinha, nem por decreto”, exige envolvimento de toda a sociedade, dos cidadãos às empresas. Essa é uma das ideias que Paulo Brehm conta partilhar, na manhã desta terça-feira, com os empresários que participam numa sessão de esclarecimento organizada pela ACIF -CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal sobre esta temática.

O consultor de sustentabilidade, especializado no sector das Viagens e Turismo, destaca o papel que as empresas têm e podem vir a ter neste domínio, salientando a necessidade de envolvimento de toda a estrutura e da importância de certificação desse esforço.

“Para que a Madeira seja sustentável, todos os empresários, desde os hoteleiros, as agências viagens, os operadores turísticos, as empresas de animação turística, todos têm de estar muito conscientes de que é necessário trabalhar com esse objectivo. Mas mais do que trabalhar com esse objectivo, é necessário pensar em certificar o seu trabalho”, enfatiza.

E para o especialista, a certificação é uma forma de dar garantias aos clientes e aos mercados internacionais de que tudo está a ser feito correctamente, reconhecendo a exigência crescente ao nível da sustentabilidade por parte de quem nos visita, embora não deixe de apontar os “aproveitamentos” que existem neste âmbito.

Paulo Brehm elogia a certificação EarthCheck que o destino Madeira tem vindo a implementar, à qual reconhece “muita credibilidade”, mas tal não é suficiente, sendo necessário a acção privada. E é nesse sentido que o consultor de sustentabilidade conta sensibilizar os empresários que o vão ouvir nesta manhã, na sede da ACIF.