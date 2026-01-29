Salesianos do Funchal assinalam festa de São João Bosco

A Escola dos Salesianos no Funchal celebrou esta quinta-feira, 29 de Janeiro, a festa de São João Bosco, numa iniciativa que envolveu mais de 900 alunos e os respectivos educadores.

Foto DR

O programa teve início durante a manhã com a celebração da Eucaristia, que reuniu a comunidade educativa e constituiu o momento central das comemorações. No final da cerimónia, foram entregues diplomas aos alunos que se destacaram pelos resultados académicos e pelas atitudes e valores demonstrados ao longo do ano lectivo 2024/2025.

Foto DR

Ao longo do dia, os alunos, desde a educação pré-escolar até ao 9.º ano, participaram em várias actividades, entre as quais acções de expressão plástica, escalada com a colaboração do Exército, insufláveis e um torneio de futebol.

Foto DR

Segundo a escola, a iniciativa decorreu num “ambiente de alegria, convívio e partilha”, reflectindo “os valores educativos e humanos promovidos por São João Bosco”.