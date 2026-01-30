Madeira recebe primeiro Motociclo de Emergência Médica

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, vai presidir esta sexta-feira, 30 de Janeiro, pelas 9h30, na Praça do Município, na cidade do Funchal, o evento de apresentação e entrega oficial do primeiro Motociclo de Emergência Médica da Região Autónoma da Madeira à Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal.

Outras iniciativas que marcam este que é o trigésimo dia do ano, em que faltam 336 dias para o fim de 2026:

- 9 horas - Prossegue o julgamento de 42 arguidos acusados de burla do subsídio social de mobilidade na Região Autónoma da Madeira, no Auditório da Segurança Social;

- 10 horas - Reunião semanal da vereação da Câmara Ponta do Sol no Salão Nobre do Município;

- 10 horas - O PS-Madeira promove uma conferência de imprensa junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- 10 horas - O JPP promove uma acção política na Rua Conde Carvalhal, na cidade do Funchal;

- Entre as 10 e as 12h30 - A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares assinala o Dia Escolar da Não violência e da Paz com a iniciativa 'Gotas de Paz, Rios de Esperança' nos edifícios do Campanário e da Ribeira Brava;

- Entre as 10 e as 18 horas - Os professores da Escola Secundária de Francisco Franco, André Chaves e Alexandre do Carmo, promovem uma iniciativa com o objectivo de recriar o antigo e extinto Mercado do Largo do Chafariz do Século XIX (ao lado do Bazar do Povo). O evento, apadrinhado pela Câmara Municipal do Funchal, Escola Secundária de Francisco Franco e Museu de Fotografia Vicente’s, conta com um vasto programa de animação sociocultural que envolve todas as faixas etárias;

- 10h30 - O Guia MICHELIN, o Turismo de Portugal e a Associação de Promoção da Madeira promovem uma conferência de imprensa no Mercado do Lavradores para apresentar os chefs da Região que irão cozinhar para o jantar dos convidados da Gala Michelin que terá lugar a 10 de Março no Hotel Savoy Palace, na Madeira;

- Entre as 10h30 e as 12h30 - O Posto de Informação Turística da Madeira em Lisboa recebe o grupo de influenciadores que vai promover a Madeira na Campanha 'Quando Apetece Férias em Família, apetece Madeira';

- 11h30 - O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove uma iniciativa junto à Assembleia Legislativas da Região Autónoma da Madeira;

- Das 13h30 às 19h30 - Evento 'Ensinar na Europa Digital: Práticas Pedagógicas com Tecnologia e IAG' na Escola Profissional Cristóvão Colombo;

- 15 horas - A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente na Missa de Bênção das Capas dos Finalistas da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira na Igreja de São Pedro;

- 15 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a obra, agora concluída, de reformulação da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Machico;

- 16 horas - O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará na Casa do Povo do Caniçal, onde procederá à entrega de certificados do Curso de Segurança Básica a 28 pescadores da freguesia;

- 16h30 - O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove uma sessão de apresentação do livro 'Mapa do Peito – Uma bússola para quem vive o cancro da mama, por dentro ou por perto' no Espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira, com a presença da presidente do Parlamento Regional, Rubina Leal;

- 17 horas - Abertura da exposição 'Around Here' da artista polaca Natalia Bzowska no Art Center Caravel / ART Hub Madeira;

- Entre as 18 e as 22 horas - Conferência da professora Isabel Santa Clara sobre a temática sugestivamente intitulada ‘Uma biblioteca por criar’, seguindo-se uma apresentação do artista Miguel Ângelo Martins, a partir de uma pequena instalação de livros da sua autoria, no Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira;

- 20h30 - O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode dá continuidade ao Ciclo de Concertos de Alunos com 'Musical winter breezes' (Euphonium, Trumpet & Trombone Concert) no Salão Nobre do Conservatório;

- 21 horas - Calheta a Rir 2026 com a actuação de Teatro do Avesso no auditório do MUDAS — Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Principais acontecimentos registados a 30 de Janeiro, Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas:

1821 - É criado o Conselho da Regência, sob dependência das Cortes, para exercer o poder executivo em nome do rei D. João VI, no Brasil, e constituído por 5 membros e 5 secretários de Estado para a administração pública.

1843 - Tumultos no Porto em protesto pela política fiscal de Costa Cabral, que impõe a décima industrial.

1881 - É publicado "Portugal Contemporâneo", de Oliveira Martins.

1912 - O elétrico 236 sai do Calvário, em Lisboa, às 06:30 não para apanhar passageiros mas para testar a reação dos participantes na greve geral decretada a dia 28 pela União das Associações de Classe de Lisboa. Apesar de escoltado é atingido no tejadilho por sete bombas de dinamite. O condutor fica com a mão quase desfeita. É a primeira greve geral de âmbito nacional.

1912 - O governo de Portugal, em face do deteriorar da situação, declara o estado de sítio, suspende as garantias constitucionais e entrega a cidade ao comando militar.

1917 - Grande Guerra de 1914-1918. Três vapores britânicos zarpam do Tejo, levando a bordo a 1.ª Brigada do Corpo Expedicionário Português, comandada pelo general Gomes da Costa. Estes navios chegaram ao porto de Brest três dias depois, desembarcando as primeiras tropas portuguesas a chegar a França em 2 de fevereiro.

1933 - Adolf Hitler é nomeado Chanceler alemão pelo Presidente Paul Hindenbourg.

1943 - II Guerra Mundial. A força aérea britânica faz o primeiro ataque diurno a Berlim, na Alemanha de Hitler.

1957 - A Organização das Nações Unidas (ONU) pede à África do Sul que reconsidere a política de segregação racial.

1962 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) condena a política colonialista de Oliveira Salazar. Reprova a repressão do regime e a ação armada desencadeada por Portugal contra Angola.

1968 - Começa a ofensiva de Tet, por forças do Vietname do Norte.

1969 - Último concerto dos "The Beatles" no telhado da Apple Records, em Londres. É interrompido pela polícia.

1972 - Domingo Sangrento ("Bloody Sunday"), na Irlanda do Norte. Morrem 13 católicos, em Londonderry, quando o Exército britânico tenta impedir uma manifestação pacifista.

1975 - É publicada a lei nº.1/75 que cria em Angola, para iniciarem funções em 31 de janeiro de 1975, um Governo de Transição, uma Comissão Nacional de Defesa e um Estado-Maior Unificado, nos termos e com duração, competência e composição definidos no Acordo do Alvor, Algarve, celebrado entre o Estado Português e os Movimentos de Libertação Nacional de Angola, Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

1978 - Toma posse o II Governo Constitucional, coligação PS-CDS, liderado pelo primeiro-ministro Mário Soares.

1980 - Otelo Saraiva de Carvalho anuncia o lançamento da FUP - Força de Unidade Popular.

1984 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, anuncia a recandidatura à Presidência dos Estados Unidos da América.

1992 - O Presidente português, Mário Soares, desloca-se em Goa, Índia, com o mesmo automóvel, conduzido pelo mesmo motorista, do último governador português do território, o general Vassalo da Silva

1993 - Começam as emissões experimentais da TVI-Canal 4, o segundo canal privado de televisão em Portugal.

1999 - O primeiro-ministro António Guterres, assiste à posse dos membros eleitos para os órgãos sociais da Sociedade Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura, presidida por Artur Santos Silva.

2002 - A Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP) e o Euronext assinaram o acordo definitivo de fusão entre as duas praças que passa a chamar-se Euronext Lisbon.

2003 - É lançado em Brasília, no Brasil, o programa Fome Zero.

2007 - Entra em vigor na Faixa de Gaza o acordo de cessar-fogo entre as fações palestinianas da Fatah e do Hamas.

2007 - Vaga de atentados no Iraque contra peregrinos xiitas faz pelo menos 53 mortos e 72 feridos, no feriado religioso da Achura, o dia mais sagrado do calendário do Islão xiita.

2007 - O antigo secretário-geral das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan e o jurista sudanês Mossaad Mohamed Ali são distinguidos com o Prémio Olof Palme atribuído pela fundação para a memória do antigo primeiro-ministro sueco assassinado em 1986.

2008 - O Presidente interino e irmão do líder histórico cubano, Raúl Castro, obtém mais votos que Fidel Castro nas eleições gerais, do dia 20, ao ser eleito deputado com 99,4 por cento dos votos.

2009 - O Ministério Público acusa por crimes de natureza económico-financeira contra 23 pessoas singulares e três pessoas coletivas, no âmbito do "caso Universidade Independente", iniciado em 2006.

2011 - O líder histórico islâmico tunisino Rachid Gannuchi regressa a Tunes, depois de duas décadas no exílio, e é recebido por alguns milhares de pessoas.

2011 - Onze pessoas morrem na colisão entre um comboio regional e outro de mercadorias em Hordorf, perto de Oschersleben, Alemanha.

2012 - O antigo primeiro-ministro da Roménia Adrian Nastase, é condenado a dois anos de prisão por corrupção.

2018 - A Escócia torna-se a primeira região do Reino Unido a legislar sobre a proporção de mulheres em funções de chefia nas entidades públicas, ao aprovar uma lei que determina que pelo menos metade dos cargos sejam ocupados por mulheres.

2019 - O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela proíbe o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, de sair do país, de alienar e hipotecar as propriedades, e bloqueia as suas contas em território venezuelano.

2020 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara emergência de saúde pública internacional o surto do novo coronavírus na China.

2020 - O Conselho da União Europeia adota, em nome da União Europeia, a decisão relativa ao Acordo de Saída do Reino Unido que entra em vigor a 01 de fevereiro.

2020 - A Assembleia Legislativa da Madeira aprova um acréscimo ao salário mínimo regional, que passa assim de 615 euros no ano passado para 650,88 euros em 2020.

2020 - Itália confirma dois primeiros casos de infeção por coronavírus no país e suspende todos os voos provenientes ou com destino à China.

2021 - Incidentes com a polícia provocam um número indeterminado de mortes, na vila mineira de Cafunfo, Lunda Norte, em Angola.

2021 - O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, conquista a edição 2020 da Taça Libertadores em futebol, ao vencer o Santos por 1-0, na terceira final 100% brasileira da prova, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil.

2022 - O PS vence as legislativas com maioria absoluta, 41,6% e 117 deputados. O PSD perde e o líder, Rui Rio, anuncia a sua saída e o CDS deixa de estar representado no parlamento. Nestas eleições, o Chega, de extrema-direita, consegue eleger 12 deputados e a Iniciativa Liberal oito representantes. A esquerda perde votos e deputados: PCP tem seis e o Bloco de Esquerda cinco. O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) fica apenas com um assento e o Livre elege um deputado.

2023 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais algumas das normas do decreto que regula a morte medicamente assistida, em resposta ao pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que veta o diploma.

2024 - A aprovação da lei de amnistia dos independentistas catalães é travada no plenário dos deputados de Espanha pelo partido separatista do ex-presidente do governo regional catalão, Carles Puigdemont, que seria um dos principais beneficiários da medida.

