Portugal regista média de 21 furtos diários a habitações

Nos últimos cinco anos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) registou mais de 38 mil furtos a casas, em Portugal. Os dados foram divulgados, em Junho, no âmbito da 7.ª edição do European Focus Day on Domestic Burglaries – campanha da Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade –, onde há ainda a referência a uma média de 21 furtos diários a habitações no país.

O objectivo da campanha supramencionada é sensibilizar os cidadãos e divulgar conselhos de autoproteção contra os furtos em interior de residência. À data, este representa um dos crimes com maior impacto no sentimento de segurança. Além de causar prejuízos patrimoniais, gera uma revolta pela violação da privacidade da vítima. As autoridades mencionam a importância de informar os agentes sobre ausências prolongadas e de garantir que as portas e janelas ficam bem trancadas. Ter luzes de presença no exterior da habitação que sejam sensíveis ao movimento e denunciar sempre à PSP quaisquer furtos ou roubos a residências, mesmo que se trate de meras tentativas, são outras das recomendações.

Para proteger o que lhe é mais valioso pode ainda optar pelo uso de cofres, disponíveis na Casa Santo António. Os modelos disponíveis incluem cofres com chave ou com código digital, com diferentes níveis de segurança. Além do mais, todos os cofres são construídos com materiais resistentes e sistemas de fecho robustos. Por isso, se procura uma solução fiável para manter os seus bens em segurança, visite a Casa Santo António e descubra o modelo certo para si.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

