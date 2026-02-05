Lavar até 20 toneladas de roupa por dia

A lavandaria industrial Dorilimpa processou cerca de 3,5 milhões de euros em volume de negócios e lavou aproximadamente 4,5 milhões de quilos de roupa, cerca de 13 toneladas por dia, revelou António Jardim Fernandes, administrador do grupo Dorisol, em 2025. O responsável adiantou que, para este ano, a empresa prevê ultrapassar os 5 milhões de quilos e atingir 15 toneladas diárias, com capacidade para chegar às 20 toneladas. Este crescimento integra um novo projecto de expansão, que inclui a instalação de mais uma linha automática no mesmo espaço, à semelhança do pavilhão já existente.

Entretanto, o presidente do Governo Regional destacou a aposta das empresas regionais na inovação e na transição digital, apontando a Dorilimpa como um exemplo de modernização bem-sucedida. “Em primeiro lugar, tenho de dar os parabéns. Foi importante nós oficializarmos esta empresa, que já tem um volume de negócio substancial e que se está a modernizar do ponto de vista tecnológico”, afirmou Miguel Albuquerque.

Segundo o presidente, o funcionamento da Dorilimpa demonstra a aplicação prática de soluções digitais avançadas. “Todas as peças de roupa que entram aqui têm um chip. Todo o processo é automático, desde a separação à organização dos fluxos”, explicou, sublinhando que a transição digital nas empresas da Madeira “já está a acontecer”. Albuquerque salientou ainda que estas ferramentas permitem ganhos de eficiência e competitividade, reflectindo-se também no preço do serviço ou do produto final.

O presidente do Governo Regional lembrou também o conjunto alargado de apoios ao tecido empresarial. “Temos cerca de 250 milhões de euros em candidaturas de empresas, com uma participação do Governo de cerca de 42 milhões de euros”, indicou. Estas candidaturas visam reforçar a modernização tecnológica, nomeadamente através da criação de novas linhas automáticas de produção, e Albuquerque concluiu: “É muito importante continuarmos a acompanhar esta evolução tecnológica, que é claramente positiva para as empresas da Madeira.”

Resolução de problemas com a vizinhança

Sobre os problemas com a vizinhança registados no Verão passado, António Jardim Fernandes explicou que a causa estava relacionada com a caldeira de biomassa da empresa. “Desde o início optámos por uma caldeira de biomassa que não era nossa, era do fornecedor que nos fornecia energia. Ao longo do tempo surgiram problemas, tivemos de adquirir e reparar a caldeira, e depois disso nunca mais tivemos problemas”, garantiu.

A Dorilimpa mantém-se líder na lavagem de roupa de hotéis, com uma quota de mercado entre 30 e 35%, atendendo clientes desde grandes grupos hoteleiros até unidades de alojamento local. O projecto de expansão prevê também reforçar a presença no alojamento local, entrar na área da saúde e investir na automatização da lavagem de fardas e uniformes.