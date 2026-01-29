BVM acudiram a princípio de incêndio em restaurante
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) estiveram esta madrugada numa operação na Zona Velha do Funchal, onde havia uma suspeita de incêndio num estabelecimento comercial de restauração.
O alerta foi dado perto das 4h00 para mobilização para a estreita Travessa do Pimenta, para onde mobilizaram 11 elementos da corporação com um veículo pesado de combate a incêndio urbano, um ligeiro do mesmo género e uma ambulância.
No local depararam-se com uma porta arrombada e princípio de incêndio numa arrecadação do restaurante, situação prontamente resolvida.
Uma vez que se tratava de uma situação de porta arrombada anterior à chegada dos bombeiros, foram chamadas as autoridades policiais que tomaram conta da ocorrência.
