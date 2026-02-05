Henrique Brazão com estreia vitoriosa no FIP Bronze Madeira

O madeirense Henrique Brazão estreou-se da melhor forma no FIP Bronze Madeira, etapa do circuito da Federação Internacional de Padel, que pela primeira vez se joga na Madeira, mais propriamente na Quinta do Padel.

O actual n.º 426 do ranking mundial da modalidade entrou na segunda ronda da fase de qualificação do evento, ao lado de Ricardo Martins e teve uma prestação de grande nível perante a dupla britânica Jaime Lobo Wordsworth/Ben Phillips, onde venceu por 6-4 e 6-3.

A jogar em casa, Henrique e o seu ‘par’ Ricardo, que ostentam o terceiro lugar como cabeças de série do ‘qualifying’ estão agora na terceira e derradeira ronda de apuramento para o quadro principal. A entrada no mapa final será decidido ao final da tarde de hoje numa partida diante da, também, dupla portuguesa Xavier Cardoso/Nuno Quelhas e, na manhã de hoje também foram vitoriosos, ao vencer Vasco Mensurado/Manuel Sousa por 6-2 e 6-0.

De referir que para além do ‘espectáculo’ do evento internacional os courts da Quinta do Padel estão a servir de palco para uma etapa de categoria 10.000 pontos da Federação Portuguesa de Padel, onde estão cerca de duas centenas de atletas, com destaque para várias duplas madeirenses distribuídas pelos diversos níveis de competição. O denominado Open Quinta do Padel – FPP arrancou na noite de ontem, com os primeiros jogos e hoje, a partir das 19 horas as emoções estão de volta.