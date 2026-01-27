Um quinto da dívida da Madeira é ao Estado

O maior empréstimo foi contraído por Jardim há mais de uma década. Região deve 4,6 mil milhões de euros a instituições portuguesas, espanholas, francesas, chinesas e angolanas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 27 de Janeiro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a luso venezuelana libertada: “Saí da prisão, mas a injustiça ficou lá dentro”. Condenada sem provas, Carla da Silva foi libertada ao fim de “5 anos, 8 meses e 20 dias” e partilha com o DIÁRIO o seu primeiro testemunho. "Na Venezuela o pressuposto é inverso: é preciso provar que não se é culpado”.

No Desporto, "Mundial de Padel em estreia absoluta". Região será palco, de 4 a 8 de Fevereiro, do FIP Bronze Madeira, o primeiro torneio internacional da modalidade.

“'Cais de duplo uso' no periscópio da Marinha" é, por sua, vez o tema da rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira. Investimentos do Ministério da Defesa prometem ‘desencalhar’ protocolo com 12 anos. APRAM não cede a pressões dos taxistas e abre a porta aos TVDE.

"Cimento encarece 39% em cinco anos" merece também destaque de capa nesta edição.

