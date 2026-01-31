IPMA coloca Costa Norte e Porto Santo sob aviso amarelo a partir de segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para agitação marítima para a costa Norte da Madeira e para o Porto Santo, devido à previsão de ondulação forte.

De acordo com o IPMA, o aviso estará em vigor entre as 06 horas de segunda-feira, 2 de fevereiro, e as 07 horas de terça-feira, dia 3. Durante este período, são esperadas ondas de Noroeste com alturas entre os 4 e os 5 metros.

Perante esta situação, recomenda-se especial atenção às actividades marítimas e às zonas costeiras mais expostas, podendo a agitação marítima condicionar a navegação e outras actividades relacionadas com o mar.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades, devendo a população acompanhar as actualizações meteorológicas.

Conforme foi noticiado, a Capitania do Porto do Funchal emitiu também um aviso de agitação marítima para a orla costeira, que vigora até às 06 horas deste domingo, 1 de Fevereiro.