Três quilómetros de tráfego intenso em piso molhado

Bom dia. Antes de mais, conduza com precaução pois a manhã desta quarta-feira começa com piso molhado, não de muita chuva mas ténue pelos chuviscos que caem insistentemente ao longo da ilha, mas sobretudo na costa sul.

Ver Galeria

Assim, para esta manhã já há um congestionamento significativo devido ao tráfego intenso no sentido Machico - Ribeira Brava da Via Rápida.

Foto Google Maps

São cerca de 3 km de extensão, com particular enfoque na zona da Cancela, como habitualmente.