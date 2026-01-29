Madeira volta a assegurar financiamento dos medicamentos para forças de segurança e militares

O Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) vai assegurar o financiamento, na Madeira, da aquisição de medicamentos e outros dispositivos médicos por parte dos beneficiários dos subsistemas de saúde da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), bem como dos militares das Forças Armadas.

Na reunião do Conselho de Governo desta quinta-feira, ficou decidido autorizar o IASAÚDE a avançar com os protocolos com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), garantindo, assim, o adiantamento do pagamento da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos e produtos de saúde dispensados a tais beneficiários.

Tem sido frequente e recorrente a reivindicação por parte do Executivo madeirense ao Estado para a devolução das verbas adiantadas neste âmbito.

Na reunião desta quinta-feira, o Governo Regional decidiu, igualmente, conceder tolerância de ponto aos funcionários da administração pública regional autónoma na terça-feira de Carnaval e na manhã do dia seguinte, respectivamente 17 e 18 de Fevereiro.