Mobilidade marcou o arranque do Think Space da JSD Funchal

A mobilidade foi o tema da primeira edição do novo projecto da Juventude Social-Democrata do Funchal, o Think Space, que decorreu esta quarta-feira, 28 de Janeiro.

A iniciativa, criada com o objectivo de aproximar os jovens dos processos autárquicos através de uma experiência prática, participativa e informada de decisão política, abordou ontem a sustentabilidade, a acessibilidade, o planeamento urbano e a inovação na capital madeirense.

Em nota emitida, a JSD revela que a sessão decorreu na Sede Regional do PSD Madeira e contou com a orientação de Carlos Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro da mobilidade. “A sua presença permitiu um contacto directo com a realidade da gestão autárquica, promovendo um diálogo aberto sobre os principais desafios que se colocam atualmente ao concelho no domínio desta matéria”, destaca a JSD Funchal.

Sob o mote “propor, planear e decidir soluções concretas para o Funchal”, os jovens social-democratas foram desafiados a assumir um papel activo no planeamento do orçamento municipal, simulando processos reais de decisão política.

Ao longo da iniciativa, os participantes analisaram medidas concretas, debateram prioridades, apresentaram propostas e refletiram sobre o impacto das opções políticas na qualidade de vida dos funchalenses, compreendendo de forma prática as regras, os constrangimentos e as responsabilidades inerentes à governação local. JSD Funchal

Carlos Rodrigues, ao longo das suas intervenções, assinalou que o primeiro Think Space dos jovens laranjas “destacou-se pela participação e pelo espírito crítico dos envolvidos, evidenciando a importância dos espaços de formação política que vão além da teoria”.

Carlos Coelho, presidente da concelhia da JSD na capital madeirense, salienta que o lançamento deste Think Space reafirma “a aposta declarada da JSD Funchal numa formação política sólida, participativa e orientada para a construção de soluções reais para o concelho”.

O jovem dirigente conclui que o projecto pretende "consolidar-se como um espaço permanente de reflexão e capacitação, estando já previstas novas sessões dedicadas a outros temas estruturantes para o futuro do Funchal”.