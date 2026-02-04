Marcelo decide na quinta-feira após conversa com o Rei de Espanha se adia visita a Madrid

O Presidente da República vai decidir na quinta-feira se adia a sua visita a Madrid prevista para sexta-feira, em função da evolução da situação climática em Portugal e depois de uma conversa com o Rei de Espanha.

Esta informação foi transmitida à agência Lusa por fonte da Presidência da República.

O chefe de Estado "decidirá eventual adiamento amanhã [quinta-feira] ao fim da manhã, em função da evolução da situação em Portugal e depois de uma conversa prevista com o Rei de Espanha", Felipe VI, disse fonte da Presidência à Lusa.

Marcelo Rebelo de Sousa já encurtou a sua visita a Espanha, inicialmente prevista para entre quinta e sexta-feira, devido à situação de calamidade declarada depois da passagem da tempestade Kristin por Portugal continental, na sequência da qual morreram dez pessoas, e tem estado no terreno a visitar os lugares mais afetados.

Hoje à tarde, em Soure, no distrito de Coimbra, o Presidente da República declarou aos jornalistas já ter preparado o cenário para uma eventual revisão do seu programa de sexta-feira, dia da sua visita a Madrid para um encontro com o Rei Felipe VI, e que estava "em aberto a hipótese de isso poder ser revisto".

"Nestas ocasiões tem de haver uma disponibilidade absoluta para encarar o que se está a viver e o que se vai viver com mãos livres, total liberdade", justificou o chefe de Estado.

Interrogado se ponderava não ir a Espanha, respondeu: "Estou a tratar de ter as hipóteses, se isso se justificar, para poder agir em conformidade, e depois amanhã [quinta-feira] será formalizado".

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que estas visitas são organizadas com "muito tempo", mas considerou que "toda a gente percebe, a começar nos vizinhos, que também partilham a situação, não nos mesmos termos, em termos diferentes, mas com uma solidariedade total".

"Isso o Rei de Espanha tem-me dito, como o Governo espanhol tem dito ao senhor primeiro-ministro: tudo o que for necessário, naturalmente estamos disponíveis para apoiar", relatou.

O Presidente da República afirmou que o seu compromisso "é com Portugal e com os portugueses", que o seu programa está constantemente sujeito a "modificações de percurso", até ao fim do mandato, em 09 de março, e que "se tem de cancelar pontos, cancela".

"Havia pontos internacionais que estavam marcados. Um era praticamente impossível cancelar e era num momento em que parecia menos grave cumpri-lo, está cumprido [a audiência com o Papa Leão XIV no Vaticano, na segunda-feira]. Outro é possível adiar, para não ter de cancelar", acrescentou, referindo-se à visita a Madrid.

As visitas de Marcelo Rebelo de Sousa ao Vaticano e a Espanha estiveram marcadas para dezembro do ano passado, mas foram adiadas depois de o Presidente da República ter sido inesperadamente operado a uma hérnia abdominal, o que o obrigou a ficar um período em recuperação.

Foram entretanto reagendadas para esta semana, coincidindo com o período final de campanha para a segunda volta das eleições presidenciais, no domingo, disputada entre António José Seguro, ex-secretário-geral do PS, e André Ventura, presidente do Chega, e com a passagem de sucessivas tempestades por Portugal.

A passagem da depressão Kristin, na quarta-feira da semana passada, afetou sobretudo os distritos de Leiria, Coimbra e Santarém. Além de mortos e feridos, provocou a destruição de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes de energia, água, comunicações, e deixou centenas de pessoas feridas e desalojadas.

O Governo declarou situação de calamidade até ao próximo domingo em 68 concelhos.