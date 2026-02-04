Mais um luso-venezuelano libertado na Venezuela

Jaime Leandro dos Reis Macedo, o "preso fantasma" que foi notícia no DIÁRIO no passado dia 13 de Janeiro, e que estava detido desde Julho do ano passado, foi hoje libertado, conforme dá conta, nas redes sociais, o deputado Carlos Fernandes, que cita fontes familiares.

O parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira diz ser esta "uma notícia que traz alívio e esperança", descrevendo a "detenção arbitrária" de que Jaime Macedo terá sido alvo por parte do regime de Nicolás Maduro.

Segundo refere Carlos Fernandes, o preso político já estará com a sua mãe e irmã. "Segundo a sua afilhada, ainda está em choque, mas rodeado da família, uma família que hoje consegue, finalmente, viver este momento com alguma paz", podemos ler na publicação.

O madeirense diz já ter falado com a irmã do ex-presioneiro, notando a felicidade que resulta do reencontro com o seu familiar.

"Jaime ficou conhecido como o «preso fantasma». O seu único 'crime' foi ser familiar de uma defensora incansável dos direitos humanos, a minha amiga Ana Karina García", acrescenta Carlos Fernandes.

Ainda assim, o deputado no parlamento madeirense salienta que "a sua libertação é importante, mas não chega", aproveitando para referir que "continuamos a exigir liberdade para todos os presos políticos, incluindo os luso-venezuelanos que permanecem injustamente detidos", acrescenta, recusando desistir desse objectivo.

Conforme o DIÁRIO noticiou no mês passado, Jaime Macedo, após a detenção, permaneceu 18 dias desaparecido, sem que a família tivesse qualquer informação oficial sobre o seu paradeiro.