 DNOTICIAS.PT
Comunidades Madeira

Mais um luso-venezuelano libertado na Venezuela

Jaime Leandro dos Reis Macedo, o "preso fantasma" que foi notícia no DIÁRIO no passado dia 13 de Janeiro, já está junto da sua família, segundo deu nota Carlos Fernandes

None
Foto DR

Jaime Leandro dos Reis Macedo, o "preso fantasma" que foi notícia no DIÁRIO no passado dia 13 de Janeiro, e que estava detido desde Julho do ano passado, foi hoje libertado, conforme dá conta, nas redes sociais, o deputado Carlos Fernandes, que cita fontes familiares. 

O parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira diz ser esta "uma notícia que traz alívio e esperança", descrevendo a "detenção arbitrária" de que Jaime Macedo terá sido alvo por parte do regime de Nicolás Maduro. 

Mulher denuncia detenção ilegal de cidadão luso-venezuelano (Vídeo)

As imagens foram cedidas pela família ao DIÁRIO

Victor Hugo , 13 Janeiro 2026 - 15:27

Segundo refere Carlos Fernandes, o preso político já estará com a sua mãe e irmã. "Segundo a sua afilhada, ainda está em choque, mas rodeado da família, uma família que hoje consegue, finalmente, viver este momento com alguma paz", podemos ler na publicação. 

O madeirense diz já ter falado com a irmã do ex-presioneiro, notando a felicidade que resulta do reencontro com o seu familiar. 

"Jaime ficou conhecido como o «preso fantasma». O seu único 'crime' foi ser familiar de uma defensora incansável dos direitos humanos, a minha amiga Ana Karina García", acrescenta Carlos Fernandes. 

Ainda assim, o deputado no parlamento madeirense salienta que "a sua libertação é importante, mas não chega", aproveitando para referir que "continuamos a exigir liberdade para todos os presos políticos, incluindo os luso-venezuelanos que permanecem injustamente detidos", acrescenta, recusando desistir desse objectivo. 

Conforme o DIÁRIO noticiou no mês passado, Jaime Macedo, após a detenção, permaneceu 18 dias desaparecido, sem que a família tivesse qualquer informação oficial sobre o seu paradeiro. 

0
 Comentários